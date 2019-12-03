Рыбаки Северного бассейна увеличили вылов сельди в 1,6 раза

Региональное Министерство обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года. Как сообщает ведомство, по оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» рыболовными организациями Мурманской области в январе-сентябре 2019 года выловлено 513 тысяч тонн водных биоресурсов (95,1% от уровня аналогичного периода прошлого года).

В отчётном периоде снизилась добыча трески на 9,7% (доля в вылове 35,3%) и пикши - на 20% (доля - 7,5%) в связи с сокращением квот на их вылов, а также по прочим видам рыб - на 2,5% (доля – 42,2%) в основном за счёт снижения уловов ставриды и сардинеллы в зоне Мавритании и Марокко.

При этом рост вылова отмечен по добыче путассу на 9,6% (доля – 14%) и сельди в 1,6 раза (доля – 1,1%).

В январе–сентябре 2019 года выращено объектов товарной аквакультуры 28 тысяч тонн (в 1,9 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года), что связано с ростом производства в основном рыбоводном хозяйстве области, а также в связи с особенностью производственного цикла предприятий аквакультуры (в анализируемых периодах рыба находилась в разных возрастных группах). Значительную долю в объёме выращивания занимают лососевые виды рыб - 99,3%.