Рыбаки Северного бассейна увеличили вылов водных биоресурсов на 6,2 тысячи тонн

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 22 ноября текущего года составил 4 млн 322 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 98,5 тысячи тонн), что на 106,3 тысячи тонн, или на 2,5% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна за этот период увеличили вылов водных биоресурсов на 6,2 тысячи тонн – достигнув показателя 519,4 тысячи тонн. На промысле трески уровень добычи вырос на 7,5 тысячи тонн – до 363,8 тысячи тонн. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 8,8 тысячи тонн – до 93,1 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбопромышленники добыли на 55,2 тысячи тонн больше – 425,2 тысячи тонн, за счёт рыболовства в зоне Анголы и Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов вырос на 48,5 тысячи тонн и достиг 299 тысяч тонн.