Рыбаки Северного бассейна увеличили вылова водных биоресурсов на 7,1%

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, ссылаясь на оперативные данные Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», рыболовными организациями Мурманской области в январе-мае 2017 года выловлено 307,9 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 7,1% выше уровня соответствующего периода 2016 года.

Рост вылова отмечен по треске на 11,3% (доля в вылове 42,7%), прочим видам рыб - в 1,2 раза (доля в вылове 24,4%), в основном это ставрида, скумбрия и сардина, добытые в водах Марокко и Мавритании, а также по путассу - на 5,1% (доля в вылове 22,6%).

При этом снизилась добыча пикши на 22,8% (доля в вылове 10,2%), что связано с неблагоприятной рыбопромысловой обстановкой (шторма в январе–феврале т.г.) в Баренцевом море.

Вылов сельди в январе-мае 2017 года не осуществлялся. Кроме того, в 2017 году продлен мораторий на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежском морях.