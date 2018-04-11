Рыбаки Северного бассейна выловили 222 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным системы мониторинга Росрыболовства на 11 апреля текущего года, улов российских рыбопромышленников составил 1,51 млн тонн водных биоресурсов, что на 9,4 тысячи тонн, или на 0,6% меньше показателя прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 222 тысячи тонн водных биоресурсов, что больше уровня прошлого года на 73,6 тысячи тонн. Вылов трески увеличился на 16,6 тысячи тонн – до 114,9 тысячи тонн. Объём добычи пикши уменьшился по сравнению с прошлым годом на 10,2 тысячи тонн – до 29,2 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 48,6 тысячи тонн – на 3,6 тысячи ниже прошлогодних показателей. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи водных биоресурсов уменьшился на 40,7 тысячи тонн – до 126,7 тысячи тонн.