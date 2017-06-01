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Мурманская область. Арктика01.06.17 08:58

Рыбаки Северного бассейна выловили 244,8 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 4,5 тысячи тонн меньше прошлогоднего уровня

По данным отраслевой системы мониторинга, по состоянию на 30 мая текущего года, общий вылов всех российских пользователей составляет 2015,9 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в объёме 27,2 тысячи тонн), что на 65,6 тысячи тонн, или на 3,4% больше прошлогоднего уровня.

Рыбаки Северного бассейна в этот период  выловили 244,8 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 4,5 тысячи тонн меньше прошлогоднего уровня (из-за сложившихся неблагоприятных гидрологических условий, сложных погодных условий, изменения кормовой базы). На промысле трески добыто на 3,3 тысячи тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года – 175,6 тысячи тонн. Вылов пикши уменьшился на 12,0 тысяч тонн и составил 49,3 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 191,3 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 20,4 тысячи тонн, главным образом за счёт вылова в зоне Марокко. Освоение квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана снизился на 7,6 тысячи тонн и составил 83,9 тысячи тонн. Это связано с уменьшением вылова в районе регулирования НЕАФК.

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