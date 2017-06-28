Рыбаки Северного бассейна выловили 304,7 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга, по состоянию на 28 июня текущего года, общий вылов всех российских пользователей составляет 2 млн 332,6 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в объёме 40,6 тысячи тонн), что на 88,5 тысячи тонн, или на 3,9% больше прошлогоднего показателя на аналогичный период.

Рыбаки Северного бассейна выловили 304,7 тысячи тонн, что на 3,7 тысячи тонн больше прошлогоднего уровня. На промысле трески добыто на 11,2 тысячи тонн больше – 221,3 тысячи тонн. Вылов пикши уменьшился на 12,2 тысячи тонн (за счёт перераспределения промысловых усилий) и составил 57,5 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 215,0 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 21,3 тысячи тонн – главным образом за счёт вылова в зоне Марокко. Вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана увеличился на 0,6 тысячи тонн и достиг 102,6 тысячи тонн.