Рыбаки Северного бассейна выловили трески на 80% больше

Ход промысла обсудили на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции с регионами провел заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Как прозвучало во время заседания, российские рыбаки с начала года освоили 268,7 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 19% выше уровня вылова на аналогичную дату 2017 года.

По состоянию на 24 января общий вылов рыбаков Северного бассейна вырос на 5,4 тысячи тонн, или на 32,9% и достиг 21,8 тысячи тонн. Трески выловлено на 80% больше – 14,7 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки добыли 20,5 тысячи тонн, что ниже уровня прошлого года на 3 тысячи тонн.В конвенционных районах и открытой части Мирового океана выловлено на 0,5 тысячи тонн меньше – 0,5 тысячи тонн.