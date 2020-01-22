Рыбаки Северного флота успешно начали год

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 22 января текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил 244,13 тысячи тонн, что почти на 38 тысяч тонн, или на 18,3%, больше уровня прошлого года.

У рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна за этот период вылов на 61,7% больше уровня прошлого года – 24,31 тысячи тонн. На промысле трески добыто около 18,4 тысячи тонн – на 7,16 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился на 1,33 тысячи тонн – до 4,05 тысячи тонн.

Общий объём добычи водных биоресурсов российским флотом в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 16,8 тысячи тонн – на 12% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года.