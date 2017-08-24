СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиМурманск встречает атомный ледокол «50 лет Победы», завершивший уникальный рейс на Северный полюс
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.08.17 07:20

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна демонстрируют положительную динамику на промысле водных биоресурсов

Ход и организацию промысла вчера обсудили на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции с регионами провёл заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Как прозвучало во время совещания, в экономзоне и континентальном шельфе Российской Федерации промысел осуществляют 616 судов, в зонах иностранных государств и открытом океане – 100 судов отечественного рыбопромыслового флота К 23 августа 2017 года российские рыбаки добыли почти 3,3 млн тонн – на 1,5% выше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна демонстрируют положительную динамику, объём добычи вырос по сравнению с прошлогодним годом на 16,2 тысячи тонн – до 413,8 тысячи тонн. Трески поймано 305,3 тысячи тонн (+22,7 тысячи тонн). Вылов пикши снизился на 9,7 тысячи тонн – до 75,6 тысячи.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили на 17,6 тысячи тонн больше – 286,1 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи вырос на 24,7 тысячи тонн и достиг 193,7 тысячи тонн.

По оперативной информации Управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства, по состоянию на 20 августа промышленное рыболовство в исключительной экономической зоне и континентальном шельфе Российской Федерации осуществляет 616 судов, основная часть флота сосредоточена в Дальневосточном бассейне - 495 судов и Северном – 89 судов. Под флагом иностранных государств в ИЭЗ Российской Федерации сейчас работают 158 судов (Япония, Южная Коря, Китай, Фарерские острова).

100 российских судов ведут добычу за пределами ИЭЗ Российской Федерации, в том числе 83 судна – в зонах иностранных государств и 29 – в открытой части Мирового океана.

За прошедшую неделю произошло 4 аварийных ситуации на промысле. Два случая были достаточно серьёзными: это пожар на БМРТ «Финвал» в порту Лас-Пальмас (Испания) и столкновение СТР «Муром» с южнокорейской рыболовной шхуной «TongYjng». При этом капитан судна, на котором случился пожар, доложил о происшествии только через 5 дней.

Петр Савчук подчеркнул, что меры по подобным фактам нарушения правил безопасности должны быть незамедлительными. «Есть система управления безопасности, которая позволяет изымать документы и разбираться с судовладельцем, почему это происходит. Действуйте строго в соответствии с нормативными документами, тогда все будут чётко исполнять свои обязанности», - обратился заместитель руководителя Росрыболовства к врио начальника Управления флота, порта и мониторинга Росрыболовства.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 226 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Лада
23.08.17 13:37
Тем временем господин Толстых обосновался в столице нашей необъятной родины и разводит уже москвичей и гостей столицы через этот сайт http://inform-rielt.ru/ эту группу https://vk.com/club147665932 ну
Комментарий к новости:В Мурманске появилось мошенническое агентство недвижимости, или Простая схема зарабатывания денег от ООО «ИнСтар»
RostiK
23.08.17 08:54
Если Минэк так ошибся при сканировании, то и ВЦИОМ мог выдать ошибку за действительность, определяя рейтинг одобрения россиянами деятельности Путина в 81%. Возможно, там всего 11%.
Комментарий к новости:Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну
Елена
23.08.17 00:51
Уважаемые, редакторы и журналисты, в конце эфира, было сказано, что УКСевжилсервис сообщило Вам, что горки и качели уже отремонтированы. Поясните пожалуйста УК севжилсервис пояснило по каким адресам п
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» составил рейтинг детских площадок Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа11:30Новости. Информационная программа.12:00«Без свидетелей». Художественный сериал, 39 серия (12+)
-PRO ДеньгиДенег нет – россиянам не до зрелищ-PRO ВалютуКолеблются мировые цены на нефть, на что слабо реагирует валюта-PRO ЭнергетикуВ Ковдорском районе «отправили на пенсию» три десятка опор ЛЭП-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 августа-PRO Нефть и газДействия экологов около морских платформ очень похожи на разведку боем-PRO ЗаконыЗа платёжной дисциплиной в сфере ЖКХ в режиме онлайн будет следить государственная информационная система
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика