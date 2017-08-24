Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна демонстрируют положительную динамику на промысле водных биоресурсов

Ход и организацию промысла вчера обсудили на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции с регионами провёл заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Как прозвучало во время совещания, в экономзоне и континентальном шельфе Российской Федерации промысел осуществляют 616 судов, в зонах иностранных государств и открытом океане – 100 судов отечественного рыбопромыслового флота К 23 августа 2017 года российские рыбаки добыли почти 3,3 млн тонн – на 1,5% выше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна демонстрируют положительную динамику, объём добычи вырос по сравнению с прошлогодним годом на 16,2 тысячи тонн – до 413,8 тысячи тонн. Трески поймано 305,3 тысячи тонн (+22,7 тысячи тонн). Вылов пикши снизился на 9,7 тысячи тонн – до 75,6 тысячи.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили на 17,6 тысячи тонн больше – 286,1 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи вырос на 24,7 тысячи тонн и достиг 193,7 тысячи тонн.

По оперативной информации Управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства, по состоянию на 20 августа промышленное рыболовство в исключительной экономической зоне и континентальном шельфе Российской Федерации осуществляет 616 судов, основная часть флота сосредоточена в Дальневосточном бассейне - 495 судов и Северном – 89 судов. Под флагом иностранных государств в ИЭЗ Российской Федерации сейчас работают 158 судов (Япония, Южная Коря, Китай, Фарерские острова).

100 российских судов ведут добычу за пределами ИЭЗ Российской Федерации, в том числе 83 судна – в зонах иностранных государств и 29 – в открытой части Мирового океана.

За прошедшую неделю произошло 4 аварийных ситуации на промысле. Два случая были достаточно серьёзными: это пожар на БМРТ «Финвал» в порту Лас-Пальмас (Испания) и столкновение СТР «Муром» с южнокорейской рыболовной шхуной «TongYjng». При этом капитан судна, на котором случился пожар, доложил о происшествии только через 5 дней.

Петр Савчук подчеркнул, что меры по подобным фактам нарушения правил безопасности должны быть незамедлительными. «Есть система управления безопасности, которая позволяет изымать документы и разбираться с судовладельцем, почему это происходит. Действуйте строго в соответствии с нормативными документами, тогда все будут чётко исполнять свои обязанности», - обратился заместитель руководителя Росрыболовства к врио начальника Управления флота, порта и мониторинга Росрыболовства.