Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли 131,1 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным системы мониторинга Росрыболовства, на 7 марта текущего 2018 года российские рыбопромышленники освоили 898,6 тысячи тонн водных биоресурсов – на 1,3% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 131,1 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 45,1 тысячи тонн. Вылов трески увеличился на 16 тысяч тонн – до 65,2 тысячи тонн. Объём добычи пикши уменьшился по сравнению с прошлым годом на 10,5 тысячи тонн – до 21 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 53,5 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 9,8 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи водных биоресурсов снизился на 21,5 тысячи тонн – до 16,1 тысячи тонн, за счёт меньшего количества судов на промысле.