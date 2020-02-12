Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 12 февраля текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил 541,52 тысячи тонн, что на 69,45 тысячи тонн, или на 14,7%, больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна нарастили вылов на 15,2% к уровню прошлого года – до 51,83 тысячи тонн. На промысле трески добыто около 38 тысяч тонн – на 2,6 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился на 3,24 тысячи тонн – до 9,5 тысячи тонн.

Общий объём добычи водных биоресурсов российским флотом в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил около 38 тысяч тонн – на 0,1% больше показателя на аналогичную дату прошлого года.