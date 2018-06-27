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Мурманская область. Арктика27.06.18 13:46

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна продолжают сохранять преимущество по темпам вылова

По данным отраслевой системы мониторинга  Росрыболовства, на 27 июня текущего года общий объём вылова водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2,31 млн тонн, что находится на уровне аналогичной даты прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна продолжают сохранять преимущество по темпам вылова – освоено 354 тысячи тонн, что больше аналогичного показателя прошлого года на 51,2 тысячи тонн за счёт добычи мойвы в 2018 году в объёме 65,93 тысячи тонн. На промысле трески объём вылова снизился на 10,7 тысячи тонн – до 209 тысяч тонн. Пикши рыбаки добыли меньше, чем в прошлом году на 12,2 тысячи тонн – 45,1 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские пользователи за счёт вылова в зоне Мавритании освоили на 5,1 тысячи тонн больше, чем в прошлом году – 219,7 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана общий объём добычи биоресурсов российскими рыбаками составил 69,5 тысячи тонн, что на 31,2 тысячи тонн меньше уровня прошлого года.

 

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