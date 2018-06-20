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Мурманская область. Арктика20.06.18 14:35

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна сохраняют лидерские позиции по приросту вылова

По данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биологических ресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 20 июня текущего года составляет 2,23 млн тонн, что на 9,3 тысячи тонн, или на 0,4% меньше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна сохраняют лидерские позиции по приросту вылова. К сегодняшнему дню добыто на 54,2  тысячи тонн больше, чем в прошлом году – 342,6  тысячи тонн, в числе которых 66  тысяч тонн приходится на мойву. На промысле трески объём вылова снизился по сравнению с 2017 годом на 8,4  тысячи тонн и составляет 201,5  тысячи тонн. Пикши рыбаки добыли 44  тысячи тонн, что меньше показателей прошлого года на 11,1  тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские пользователи за счёт вылова в зоне Мавритании добыли больше, чем в прошлом году почти на 3 тысячи тонн – 214  тысяч тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов российскими пользователями составил 63,1  тысячи тонн, что на 30,9  тысячи тонн меньше уровня прошлого года за счёт снижения количества судов на промысле.

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