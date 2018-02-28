По данным отраслевой системы мониторинга на 28 февраля текущего года, российские пользователи добыли 776,5 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 1,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна выловили 106,5 тысячи тонн водных биоресурсов, что больше уровня прошлого года на 34,9 тысячи тонн. Вылов трески увеличился на 14,7 тысячи тонн – до 53,8 тысячи тонн. Объём добычи пикши уменьшился по сравнению с прошлым годом на 9,9 тысячи тонн – до 18,2 тысячи тонн за счёт перераспределения промысловых усилий.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 48,6 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 8,8 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи водных биоресурсов уменьшился на 19,8 тысячи тонн и составил 12,4 тысячи тонн.