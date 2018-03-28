Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна выловили 200,8 тысячи тонн рыбы и морепродуктов

По данным отраслевой системы мониторинга на 28 марта, российские рыбопромышленники освоили 1,28 млн тонн рыбы и морепродуктов. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое снижение показателя – на 0,5%.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 200,8 тысячи тонн, что больше прошлогоднего показателя на 74,4 тысячи тонн. Вылов трески увеличился на 17,6 тысячи тонн – до 98,5 тысячи тонн. Объём добычи пикши уменьшился по сравнению с прошлым годом на 8,9 тысячи тонн – до 28,2 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 67,8 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 11,1 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи водных биоресурсов снизился на 36,9 тысячи тонн – до 31 тысячи тонн, за счёт меньшего количества судов и сезонности промысла.