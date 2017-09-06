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Мурманская область. Арктика06.09.17 17:29

Рыбаки Северного рыбопромыслового бассейна увеличили вылов водных биоресурсов на 15,2 тысячи тонн

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 4 сентября  текущего года составил 3 млн 455,1 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 58,0 тысяч тонн), что на 28,6 тысячи тонн, или на 0,8% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбопромыслового бассейна выловили за этот период  433,1 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 15,2 тысячи тонн. На промысле трески уровень добычи вырос на 19,0 тысяч тонн – до 318,2 тысячи Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 7,3 тысячи тонн – до 80,2 тысячи тонн.

Вылов российскими судами в зонах иностранных государств увеличился на 22,3 тысячи тонн и достиг 303,3 тысячи тонн, главным образом за счёт вылова в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 216,7 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 18,9 тысячи тонн в связи с увеличением вылова в районах регулирования НЕАФК.

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