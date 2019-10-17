Рыбаки выступают против аукционов от ФАС и требуют моратория на изменения в законе о рыболовстве

Участники Всероссийского совещания рыболовецких колхозов (артелей), малых и средних рыбохозяйственных организаций РФ единогласно высказались против инициативы ФАС по распределению части объема квот добычи (вылова) водных биоресурсов путём проведения аукциона в электронной форме.

Летом 2016 года Госсоветом РФ был принят новый закон о рыболовстве, устанавливающий новые правила в отрасли на 15 лет. Этим же законом был введён новый вид квот, по которым дополнительные объёмы добычи наиболее ликвидных водных биоресурсов выделяются инвесторам после завершения ими проектов по строительству на российских верфях рыбопромысловых судов по заданным параметрам.

Однако ФАС пытается изменить «исторический принцип» распределения квот и готовит изменения в законопроект, по которому не менее 50% объёма квот будут распределяться путём проведения аукциона в электронной форме.

Председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев заявил, что «бремя в виде отъема половины объема квот» непосильно для предприятий союза, а их банкротство в свою очередь приведёт к усилению оттока населения на территориях Севера и Дальнего Востока.

«Как говорят, есть колхоз – есть деревня, нет колхоза – нет деревни. У нас такие градообразующие предприятия тянут всю социалку. Люди там живут, потому что там родились, жили и работают», – пояснил Андрей Ануфриев.

Обеспокоенность сложившейся ситуацией выразил и приглашенный на совещание депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких.

«Есть сферы, где конкуренция избыточна, и не все сферы можно мерить конкуренцией. Сегодня через конкуренцию мы получим сиюминутный доход в бюджет, а завтра это повлечет за собой потерю базовых предприятий региона, которые обеспечивают всю социальную составляющую. К тому же есть инвесторы, которые уже вложились в предприятия, им обещали – построишь, создашь рабочие места, а ведь если инвестор поймет, что ожидания могут не подтвердиться, что инвестору делать? Он черпанет оттуда по максимуму и постарается как можно скорее выйти из этой гонки. Вложения в отрасль должны быть на основе долгосрочных программ направлены на создание дополнительных возможностей. Не все сферы можно измерить тем, что там должна быть обязательно конкуренция и быстрая отдача в бюджет, не только налоговой отдачей можно получить эффект, важно ведь и сохранить жизнь на этих территориях», – выразил свою позицию парламентарий.

Председатель правления Калининградского областного Союза рыболовецких колхозов Олег Твердохлеб он призвал обратиться в адрес властей с просьбой ввести мораторий на все изменения законодательства, связанные с распределением квот по «историческому принципу.

«Мы проект судна заказали, планируем построить 14 судов, получается, что эти суда будут без работы? Условия нельзя менять каждый год. Сомнения рыбаков должны быть развеяны в ближайшее время», – обозначил принципиальную позицию руководитель регионального объединения.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Виталий Гудин добавил, что мораторий целесообразно вводить на 15 лет с практическим мониторингом опыта по крабовым аукционам. За это время можно провести соответствующий анализ и расчёты.

По итогам совещания, участники Росрыбколхозсоюза решили направить просьбу о введении моратория Президенту РФ Владимиру Путину. А также проинформировать о своей позиции правительство, Минсельхоз, Росрыболовство и Законодательное Собрание РФ, сообщает издание «Морские вести России».