Рыбаков Северного бассейна «поддерживает на плаву» только мойва

Российские рыбопромышленники, по данным Центра мониторинга рыболовства и связи Росрыболовства, к 25 сентября текущего года освоили 3,92 млн тонн, что на 5,7% больше уровня прошлого года.

Рыбаками Северного рыбохозяйственного бассейна добыто на 10,3% водных биоресурсов, или на 46,37 тысячи тонн больше уровня 2017 года – 497,4 тысячи тонн. Прибавку обеспечил промысел мойвы в 2018 году – 65,93 тысячи тонн. Вылов трески снизился на 25,71 тысячи тонн – до 301,6 тысячи тонн. Вылов пикши составил 73,15 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 9,3 тысячи тонн.

Объём добычи российскими рыбопромысловыми судами в зонах иностранных государств уменьшился на 0,9%, или 3 тысячи тонн – 324,40 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественными рыбаками освоено на 21,8%, или 51,30 тысячи тонн меньше – 183,1 тысячи тонн.