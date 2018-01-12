На широте Мурманска закончилась полярная ночь, этот переходный период значительно влияет на здоровье человека. Чтобы помочь маленьким северянам справиться с нагрузкой на организм в это время, в дошкольных учреждениях города разработан целый комплекс мероприятий. В их числе прогулки на свежем воздухе, занятия физической культурой, витаминизация.

Детский сад № 19 не исключение. Укрепить здоровье воспитанникам учреждения позволяют активные занятия в тренажерном зале, уроки самомассажа. Кроме того, с ноября дети бесплатно получают рыбий жир в капсулах. Проект проводится по инициативе городских властей уже седьмой год и охватывает все дошкольные учреждения Мурманска.

– Полезная добавка способствует укреплению иммунитета, улучшает деятельность мозга, работоспособность, помогает быстрее восстановиться после умственных и физических нагрузок, – отметила старшая медсестра детского сада № 19 Валентина Михайлова.

Дети получают рыбий жир 3 раза в день: за завтраком, обедом и ужином. Пищевая добавка представляет собой маленькие капсулы с разнообразными вкусами: лимона, малины, клубники, апельсина, киви.

– Приём добавок разбит на два этапа: первый стартует осенью и помогает пережить полярную ночь, второй – весной, позволяет укрепить истощенный за зиму иммунитет, – рассказала заведующая детским садом № 19 Ирина Павлова.

Рыбий жир принимают дети, не имеющие противопоказаний для этого, с согласия родителей и под строгим контролем медицинских и педагогических работников. Оздоровительная кампания охватывает около 8 тысяч дошколят, и число желающих присоединиться к проекту постоянно растет.