Рыбная отрасль нуждается в защите - Мурманская область оборону держит

Позиция Мурманской области в отношении продолжающихся со стороны отдельных ведомств атак на исторический принцип распределения квот на вылов рыбы остаётся неизменно жёсткой, доводы субъекта по сохранению исторического подхода восприняты на федеральном уровне и поддержаны правительством РФ, подчеркнул сегодня на расширенном заседании территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области глава региона Андрей Чибис.

«Позиция Мурманской области услышана. Она поддержана и вице-премьером Алексеем Васильевичем Гордеевым, и председателем правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Соответствующие изменения в план по развитию конкуренции внесены. Несмотря на позицию отдельных ведомств, Мурманская область оборону держит. Мы защищаем наших рыбаков, и нам это удаётся. И эту позицию мы будем жёстко отстаивать. Самое важное – нас слышит федеральная власть», – заявил Андрей Чибис.

Создание благоприятных условий для развития мурманского рыбохозяйственного комплекса и повышения доступности рыбы и рыбной продукции для жителей Мурманской области выделена в отдельное направление работы регионального правительства в рамках плана «100 шагов», напомнил Андрей Чибис.

Членам рыбохозяйственного совета были представлены уже достигнутые результаты реализации плана «100 шагов» по направлению «Рыбохозяйственный комплекс». Как сообщил министр развития промышленности и предпринимательства региона Дмитрий Филиппов, для повышения эффективности работы портовой инфраструктуры вносятся корректировки в схему контрольно-надзорной деятельности в порту Мурманск, обсуждается установление приоритета на обслуживание рыбодобывающих судов и транспортных судов, осуществляющих доставку рыбной продукции.

На уровне федерального центра подняты вопросы распределения нереализованного объёма квот трески и пикши в пользу организаций региона, осуществляющих прибрежное рыболовство; расширения перечня мест выгрузки уловов водных биологических ресурсов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства. Кроме того, поддержана позиция субъекта по установлению права для рыбаков-любителей на реализацию выловленной рыбы. Совместно с федеральным органами власти подготовлено постановление, разрешающее на территории Мурманской области любительский лов камчатского краба. Его опубликование ожидается в ближайшее время.

«Рыбная отрасль – важнейшая, которой мы занимаемся, помогаем и будем максимально помогать. Главное – рост доходов предприятий, рост зарплат, рост налогов и повышение объёма рыбной продукции на нашем берегу с точки зрения потребителя – жителя Мурманской области», – резюмировал Андрей Чибис.