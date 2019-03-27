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Мурманская область. Арктика27.03.19 08:20

Рыбной отраслью займёмся предметно – Андрей Чибис

Глава региона вчера провёл рабочую встречу с коллегами по правительству, посвящённую проблемам рыбной отрасли. На повестке – текущая ситуация в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области, риски, связанные с возможностью распределения части долей квот на водные биоресурсы на аукционах, возможности преодоления длительных и зачастую противоречивых процедур, сдерживающих работу рыбаков, а также развитие проекта «Доступная рыба».

По итогам обсуждения Андрей Чибис назначил на 29 марта рабочую встречу с судовладельцами региона, а также поручил разработать стратегию развития рыбной отрасли региона.

«Рыбной отраслью займёмся предметно. Много вопросов, особенно по доступности рыбы для северян. Мы живём у моря, и переплачивать за рыбу просто обидно», – сказал Андрей Чибис.

На фото: цены на треску в в Мурманске в День рыбака 2017 года.

 

 

Комментарии

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Зинаида Никонова
27.03.19 09:59
ну, прям волшебник на голубом вертолёте к нам прилетел! Богу бы в уши благие слова Чибиса!
Комментарий к новости:Рыбной отраслью займёмся предметно – Андрей Чибис
Арина
26.03.19 19:47
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