«Рыбные» рейсы лихтеровоза «Севморпуть» в этом году пройдут мимо Мурманска

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провёл заседание межведомственной рабочей группы по вопросам организации доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в Центральные регионы России по Северному морскому пути. В рабочую группу входят представители Росрыболовства и других заинтересованных ведомств, Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом», Росатомфлота, рыбопромышленных и профильных ассоциаций.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с планированием работы атомного лихтеровоза «Севморпуть», который предлагается использовать для доставки рыбной продукции; погрузкой и разгрузкой транспортных контейнеров с продукцией, а также развитием портовых мощностей Севера и Дальнего Востока для увеличения поставляемого объёма рыбных грузов. «Развитие доставки продукции по Севморпути позволит сократить сроки доставки продукции, при этом стоимость транспортировки будет ниже, чем на железной дороге или автотранспорте», – отметил Петр Савчук.

Как сообщили представители Дирекции СМП Госкорпорации «Росатом», модернизация атомного контейнеровоза-лихтеровоза «Севморпуть» завершится к 30 июня 2019 года. Судно уже сейчас имеет техническую возможность перевезти около 200 рефрижераторных контейнеров ISO-40. Ожидается, что 1 августа «Севморпуть» прибудет в порт Петропавловска-Камчатского для приёмки грузов. Рабочей группой предложено запланировать как минимум два «рыбных» рейса лихтеровоза на этот год. В ближайшее время ФГУП «Атомфлот», входящий в Госкорпорацию «Росатом», представит данные о стоимости услуг. От рыбопромышленников рабочая группа ждет информации о планируемых объемах доставки – для того, чтобы спланировать рейсы. «Мы должны до 30 марта сформировать план мероприятий. Коллеги из «Атомфлота» предоставят нам предложения по ценообразованию. И до 15 апреля нужно обсудить с рыбаками вопросы грузооборота», - пояснил Петр Савчук.

В настоящее время в качестве основного пункта загрузки рассматривается терминал «Сероглазка» в Петропавловске-Камчатском, а в качестве пунктов доставки – порты Архангельска и Усть-Луги (Ленинградская область). Кроме того, проект транспортировки рыбы Северным морским путем получил поддержку Морской коллегии при правительстве Российской Федерации, сообщает пресс-служба Федерального агентства по рыболовству.