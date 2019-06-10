Рыбные ряды: оптовые цены на популярный ассортимент рыбопродукции сохранились на уровне предыдущего периода

По данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 3 по 9 июня, цены в оптовом сегменте внутреннего рынка мороженой рыбы демонстрировали, в основном, тенденцию к стабильности.

На Северо-Западе страны цены на популярный ассортимент сохранились на уровне предыдущего периода под влиянием сезонного снижения объёма закупок и сбалансированности спроса и предложения.

С 27 мая по 3 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,2%.