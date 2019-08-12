Рыбные ряды: в оптовом звене подешевели сельдь и скумбрия

По данным мониторинга Росрыболовства, с 5 по 11 августа динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка характеризовалась, в основном, тенденцией к снижению.

На Северо-Западе за счёт увеличения объёмов поставок свежей рыбы и высокого уровня запасов прошлогодней продукции подешевели скумбрия и атлантическая сельдь – на 1,6% и 2,7%, до 123 рублей и 73 рублей за килограмм соответственно. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы были стабильны.

В период с 30 июля по 5 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,2%.