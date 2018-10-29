Рыбный понедельник, или Что нам предложат рыбаки Северного бассейна в 2019 году

Сегодня, 29 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Какую рыбу мы увидим на прилавках магазинов в 2019 году? Будут ли рыбаки добывать мойву - любимую многими и доступную рыбку? Какие квоты на вылов рыбы в 2019 году получат рыбаки Северного бассейна?

Обо всём этом в программе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» в прямом эфире расскажет Владимир Григорьев, руководитель рыбопромысловой компании и председатель правления «Союз рыбопромышленников Севера», который расскажет и о результатах работы смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.