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Мурманская область. Арктика11.06.18 08:51

Рыбный порт гадает, куда «уплывает» выловленная рыба

По итогам последнего месяца весны грузооборот рыбопродукции и морепродуктов в Мурманском морском рыбном порту составил 16,2 тысячи тонн. Это на 24,7% (5,2 тысячи тонн) ниже, чем в мае прошлого года. Сократилось и количество судозаходов. Если в мае 2017 года к причалам ММРП встали 111 судов, то в этом году только 78.

- Падение произошло, в первую очередь, за счёт рыбы донных пород (трески, пикши, камбалы). В мае её доставили на три тысячи тонн меньше, чем обычно, - рассказывает главный диспетчер АО ММРП Виталий Клименков. – А вот показатели по путассу и креветке примерно соответствуют маю прошлого года.

По идее, такого сокращения объёмов быть не должно. Ведь, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, с начала года на Северном бассейне добыто рыбы на 11 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя – 338,3 тысячи тонн. Падение только по пикше – на 14,8 тысячи тонн меньше, чем в 2017 году. А вылов трески наоборот вырос на 20,6 тысяч тонн и достиг 249,5 тысячи.

Почему же тогда снижаются поставки рыбы в Мурманск? Ведь и в апреле было сокращение именно по донным породам. Возможно, настоящая причина в сохраняющейся ориентированности заполярных рыбопромышленников на экспорт. Так, с начала года из холодильников ММРП грузовладельцы отправили за рубеж 19 тысяч тонн рыбы. Ещё 11 тысяч тонн ушли на экспорт транзитом, без выгрузки, суда заходили в порт только ради таможенного оформления. Сколько ушло на экспорт из районов промысла – остаётся только гадать, пишет пресс-служба рыбного порта.

 

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