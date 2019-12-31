Рыбный порт перед Новым годом освободился от тяжёлой ноши - теплоснабжения улицы Фестивальной

Как сообщает пресс-служба ММРП, «полувековая эпопея подходит к концу. 30 декабря котельная Мурманского морского рыбного порта прекращает теплоснабжение микрорайона на улице Фестивальной».

…В 2016 году АО «ММРП» уведомило руководство областного центра о предстоящем выводе котельной из эксплуатации. Мэрия несколько раз продлевала этот срок. А в 2019 году город начал активное строительство новой котельной на улице Фестивальной.

15 апреля 2019 года глава администрации Мурманска Андрей Сысоев подписал постановление № 1376, согласно которому порт должен отапливать этот микрорайон «до ввода в эксплуатацию объекта «Котельная на улице Фестивальная», но не позднее 30.12.2019». И сегодня в порт пришла телефонограмма из муниципального Управления капитального строительства, в которой сказано, что работа по комплексному испытанию котельной завершена, а «Мурманэнергосбыт» должен обеспечить переключение потребителей на новый источник теплоснабжения».

«Историческое события состоялось! В 23-55 на теплопункте Фестивальной встретили дежурную бригаду МЭСа, - пишет с восторгом на «Твиттере» пресс-служба порта. - В 00-05 котельная ММРП отключила подачу пара на ТП «Фестивальная, 25а». В 00-43 минуты 31-12-19 обогрев воды пошёл от теплоносителя с новой котельной!».