Рыбный поток в мурманском порту

Ударным выдалось начало марта для Мурманского морского рыбного порта. Напомним, в последний день февраля транспорт «ФРИО Владивосток» привёз 3,6 тысячи тонн мойвы. 2 марта к причалам встали транспорта «Silver Copenhagen» и «Holmfoss», а также траулеры «Капитан Сулимов» и «Серпухов». Общий объём груза составил около 11 тысяч тонн. А в выходные подошли ещё суда «Принцесса Арктики», «Катран» и «Оксино».

- Бригады докеров порта сразу взяли высокий темп выгрузки, - рассказывает начальник перегрузочного комплекса АО ММРП Эдуард Малашенков. – Так, на выгрузку мойвы с «Владивостока» ушло всего четыре дня, а 1300 тонн этой же рыбы с «Капитана Сулимова» выгрузили за двое суток.

Всего за 2-5 марта докеры обработали 8809 тонн грузов, причем львиная доля – 8698 тонн – пришлась на рыбу. В субботу в порту одновременно работали 8 технологических линий: 6 бригад выгружали мороженую рыбу, 2 – охлажденную.

- Мы не допустили, чтобы суда стояли в очереди на выгрузку, - продолжает Малашенков. – Добиться этого удалось за счёт увеличения численности докеров, трюмные звенья в бригадах выросли на два-три человека. Все докеры работали ударно. Помогла и новая техника, которую порт приобрёл специально к мойвенной путине.

Сейчас в порту выгружаются 2 транспорта и 2 траулера. А сегодня, 6 марта, должен подойти ярусолов «Капродон» с 520 тоннами трески и пикши на борту.