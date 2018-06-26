Рыбный прилавок: уровень потребительских цен продолжает падать в сравнении с началом года

По данным центра мониторинга цен Росрыболовства, за предшествующую неделю (с 18 по 24 июня) в оптовом сегменте внутреннего рынка отмечалось укрепление цен на экспортоориентированную продукцию: минтай, треску, пикшу и продолжилось снижение розничных цен.

На Северо-Западе страны за счёт хорошего экспортного спроса укреплялась стоимость пикши и трески: рост составил 1,2% (до 167 руб./кг) и 0,9% (до 230 руб./кг) соответственно. Сохраняется тенденция к удешевлению атлантической сельди, выловленной в прошлом году. Цена на неё упала за неделю на 3,3% и сначала года на 7,9% – до 58 руб./кг. Стоимость скумбрию на протяжении 2 месяцев не меняется и находится на уровне 94 руб./кг, снижение к началу года составило 3,1%.

Розничные цены продолжают падать: за период с 10 по 18 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную уменьшился на 0,1%. В сравнении с началом года розничные цены снизились на 0,3%.