Рыбный союз поддерживает создание цивилизованных отношений в цепочке рыбодобыча – рыбопереработка

Рыбный союз поддерживает действия ФНС и ответственных игроков рыбной отрасли в их усилия по обелению рыбного рынка, уходе от серых схем в цепочке закупки рыбы и морепродуктов, а также в создании цивилизованных взаимоотношений в цепочке рыбодобыча – рыбопереработка.

Члены союза считают, что предоставление ФНС информации по всей цепочке закупки сырья ответственными участниками рынка, позволит создать прочную основу для уменьшения, а в дальнейшем и для исключения случаев недобросовестного поведения на отраслевом рынке, будет способствовать снижению уровня недобросовестной конкуренции, приведёт к большей прозрачности ведения бизнеса и росту инвестиций в отрасль.

Создание портала для открытого информирования участников рынка, о лицах имеющих признак несформированного источника налоговой выгоды важный и нужный шаг в сторону создания прозрачного рынка закупки сырья, что является целью, которую преследовал Рыбный союз, присоединившийся в 2017 году к Хартии АПК в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

По мнению участников отраслевого объединения, запуск такого ресурса предоставит добросовестным участникам рынка инструмент, позволяющий минимизировать собственные риски доначисления налогов в связи с недобросовестными действиями третьих лиц. Применительно к рыбопереработчикам, закупающим у поставщиков сырьё, это означает возможность либо прояснить с контрагентами ситуацию по разрыву цепочки уплаты НДС, либо, в случае отсутствия обоснований, исключить их из числа своих контрагентов и более не подвергаться налоговым рискам.