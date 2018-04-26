Рыбохозяйственный комплекс Мурманской области в 2017 году обеспечил более 10% налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона

Рыбная промышленность занимает четвёртое место в валовом региональном продукте Мурманской области. Организации рыбохозяйственного комплекса Мурмана в 2017 году обеспечили более 10% налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона (это 6,6 млрд рублей), около 15% общероссийского вылова, 57% вылова Северного рыбохозяйственного бассейна. Такие данные привела в своём отчете перед депутатами Мурманской областной Думы глава региона Марина Ковтун.



Также Марина Ковтун сообщила, что в 2017 году рыболовецкие компании Мурманской области подписали контракты на строительство современных траулеров с ведущими судостроительными предприятиями страны, заявлено также и о планах строительства шести новых современных перерабатывающих фабрик.



Как непосредственно на судах, так и на береговых фабриках региона произведено 550 тысяч тонн рыбопродукции. При этом доля береговой переработки составила лишь 6% (27 тысяч тонн). В регионе береговую переработку рыбы и морепродуктов ведут предприятия среднего и малого бизнеса, обеспечивая работой около тысячи человек.



«С учётом того, что мы предполагаем обострение конкуренции между крупными и малыми рыбофабриками, в ходе профильного совещания у Председателя Правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева я высказала предложения по расширению субсидирования рыбоперерабатывающих предприятий, их льготному кредитованию при модернизации оборудования, закупках сырья и расходных материалов, а также по отнесению береговых рыбоперерабатывающих предприятий к сельхозпроизводителям с распространением на них режима сельхозналога. Это позволило бы укрепить экономику небольших рыбофабрик», - рассказала Марина Ковтун.