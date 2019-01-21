Рыболовы в Совфеде пытались дать отпор «крабовым аукционам»

Ситуация в рыбной отрасли, связанная с законодательными изменениями, приобретает всё более публичный характер. В 2018 году закончился срок действия квот на вылов биоресурсов по историческому принципу. Власти РФ обсуждают возможность отказаться от этого принципа и выставить половину квот на электронный аукцион. Соответствующее поручение премьер Дмитрий Медведев дал профильным ведомствам.

Обсуждение ведётся уже больше года, и его острота только накаляется. На этой неделе комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить законопроект, запрещающий устанавливать новые квоты на добычу водных биоресурсов. «Масла в огонь» добавила вышедшая в декабре серия репортажей по федеральным каналам о браконьерстве и контрабанде в рыболовстве. Эти обвинения многие участники рынка сочли лживыми и оскорбительными.

Скандалы, связанные с «рыбно-крабовыми» аукционами, «информационная война» в СМИ, закрытость решений, принимаемых властью от общества и попытка игнорировать его мнение стали главными темами прошедшего 18 января в Совете Федераций совещания «Роль некоммерческих организаций в законодательном обеспечении отраслей промышленности (на примере рыбной отрасли)».

«После принятия ФЗ «О рыболовстве» появились понятные правила игры. Начался новый исторический этап, когда отрасль получила стимулы для роста», - заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. А в этом году общественные организации напрямую могли участвовать в закреплении квот на следующие 15 лет.

Но переход к аукционным квотам существенно ухудшит положение дел, уверены представители отрасли. Более того, новый порядок может привести к коллапсу. Чтобы бизнес мог развиваться, ему необходимо видеть перспективу на долгие годы

«Важно понимание, что никто не придёт, не заберёт, не пересмотрит правила. Переход к системе электронных аукционов – именно такой пересмотр: он приведёт к появлению «рыбных рантье», которые сами ничего не ловят, а лишь зарабатывают на перепродаже», - считает президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов.

Введение аукционных квот, к примеру, на вылов краба, как это предлагают авторы идеи, вынудит полностью или частично закрыться 90 предприятий по добыче. Промысловую деятельность прекратят порядка 130 судов, занимающихся рыбной ловлей. Это приведёт к сокращению доходов бюджетов регионов.

Нельзя забывать про человеческий фактор – ведь рабочих мест лишатся тысячи людей. Если в настоящее время зарплаты в отрасли высокие, то после вступления в силу новаций люди могут просто лишиться работы. Найти новую в северном городке, «заточенном» на рыболовство, не удастся. Это приведёт к негативным социальным последствиям и ухудшению положения граждан. Приморские рыбаки уже направили президенту Владимиру Путину обращение не трогать сложившийся исторический принцип квотирования.

Дополнительным негативом станет сокращение социальных программ. Сегодня крабовые компании вкладывают в инфраструктуру региона серьезные средства. Без понимания законодательных реалий эти инвестиции прекратятся.

Эксперты напомнили, что в основе предложения Федеральной антимонопольной службы по переходу на электронные аукционы – желание сделать отрасль прозрачной и конкурентной. Но это не учитывает её специфику и приведёт к монополизации рынка крупными игроками, уверены участники мероприятия.

«Конкуренция в отрасли и сейчас присутствует — это не закрытый клуб. Достаточно сказать, что более 3 тысяч компаний за последние 4 года поменяли 80% собственников», — привёл пример Котов.

Участников мероприятия возмущает игнорирование мнения общественных организаций, которые должны играть ключевую роль в подобных обсуждениях. Они требуют максимальной открытости и публичности – ведь рыбная отрасль является для России одной из стратегических.

«Нормативно-правовые акты нередко не связаны между собой. Их проекты требуют доработки на уровне отраслевых ассоциаций, которые следят за тем, чтобы не допустить коллапса», — говорит президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Обсуждение в секретном режиме привело к назреванию конфликта между регулятором и общественными и коммерческими организациями. Это перестало быть внутренним делом отрасли после нападок по центральному телевидению. Предприятия заинтересованы в том, чтобы восстановить свое доброе имя, для этого они должны сплотиться и противостоять подобным информационным атакам, считает он.

Никакого массового браконьерства нет и быть не может, согласен председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим Козлов. «Рыболовы реально оценивают риски расторжения договоров из-за сокрытия улова. Кроме того, действует система контроля зарубежных стран – там просто не примут неучтенные объёмы без сертификата», — пояснил он.

«Полноценной работе мешает напряжение, которое в последний год нарастает: отсутствие ясности с квотами не позволяет нанимать работников, планировать количество судов, заключать договоры с покупателями», — отметил член Общественного совета при Росрыболовстве, исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Игорь Муравьев.

По его мнению, площадка Общественного совета стала тесной для подобных обсуждений. Необходимо продолжить диалог на площадке Торгово-промышленной палаты с привлечением максимально широкой общественности, представителей власти и бизнеса. Только так можно выработать приемлемый для государства и бизнеса путь решения проблемы, пишет 1prime.ru.