Мурманская область. Арктика12.07.19 07:45
Рыбопромышленники Мурмана принимают участие в крупнейшей отраслевой выставке
Продукция промысловых компаний Мурманской области представлена на одном из крупнейших отраслевых событий мира - международной выставке рыбной индустрии «Seafood Expo Russia», которая проходит 10-12 июля в Санкт-Петербурге. На площадке международной выставки представлено свыше 300 экспонентов, ожидаются более 7 тысяч посетителей из 30 регионов России и 50 стран и регионов мира.
В рамках мероприятия при поддержке АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» организован коллективный стенд рыбопромышленников региона. Мурманская область представлена следующими компаниями: «Рыбные мануфактуры Мурманск», «Северная Морская Мануфактура», «Рыбоперерабатывающий комплекс», «Рыбный Берег», «Эпсилон», «Сияние Севера».
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