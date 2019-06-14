Рыбопромышленники Мурманской области и крупная торговая сеть подписали соглашение по региональному проекту «Наша рыба»

Сегодня состоялось подписание соглашения, направленного на реализацию регионального проекта «Наша рыба». Цель проекта, инициированного правительством региона, – предоставить жителям Мурманской области широкий ассортимент качественной рыбопродукции по доступным ценам.

Документ подписали председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолий Евенко и генеральный директор ООО «Текила Джаз», владеющего широкой сетью супермаркетов, Наталья Сушко

Соглашение заключено на три года с последующим продлением. В документе определен примерный ассортиментный перечень продукции, включающий самые популярные виды рыбы – это треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус. Первый этап проекта предусматривает реализацию продукции в магазинах Мурманска, Кировска, Мончегорска и Североморска, затем проект будет распространен и на другие города области. По прогнозам, первая партия рыбопродукции с минимальной наценкой поступит в магазины сети-участника проекта уже в июле.