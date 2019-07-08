Рыбопромышленный кластер Мурманской области позволит создать около 500 новых рабочих мест

О работе по развитию рыбопромышленного кластера Мурманской области сегодня на оперативном совещании главе региона доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Рыболовный кластер будет организован на базе 10-го СРЗ – мощности завода начинают использовать для межрейсового ремонта судов. Кроме того, причалы СРЗ включены в Перечень мест выгрузки уловов водных биологических ресурсов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства на территории Мурманской области, – теперь прибрежникам не придется заходить вглубь Кольского залива. В этот же перечень включены причалы судоремонтных мастерских в Териберке. Еще один шаг по созданию рыболовного кластера – передача на 10-й СРЗ плавучего дока ПД-92, что позволит осуществлять ремонт более крупных судов. Договоренности с Минобороны РФ достигнуты.

Глава региона с подчеркнул, что рыбопромышленный кластер позволит создать дополнительно около 500 новых рабочих мест, и поручил максимально тщательно следить за тем, чтобы он заработал на полную мощь.