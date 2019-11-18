Рыночная стоимость жилой площади в населённых пунктах региона установлена правительством Мурманской области

Губернатор Мурманской области подписал постановление об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на IV квартал 2019 года. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Стоимость метра жилья установлена для всех муниципалитетов области. Самая высокая стоимость установлена в Мурманске – 56 тысяч рублей. В столице Заполярья этот показатель остался прежним по сравнению с третьим кварталом.

Далее идут Кола (45 тысяч рублей), Мурмаши (37674 рубля) и ЗАТО г.Североморск (37,4 тысяч рублей).

Стоит отметить, что в Мурмашах данный показатель вырос больше всего по сравнению с третьим кварталом – стоимость возросла на 6,6 тысячи рублей. В остальных городах стоимость осталась либо прежнем уровне, либо возросла менее чем на одну тысяч рублей.

В других крупных городах нашего региона стоимость квадратного метра жилья установлена следующая: Кандалакша – 25,5 тысячи рублей (+1 тысяча рублей), Апатиты – 20,2 тысячи (без изменений), Мончегорск – 20 тысяч (без изменений), в ЗАТО Алесандровск - 15723 рубля.

Самая низкая стоимость жилой площади установлена в Ревде – 10,6 тысячи рублей.