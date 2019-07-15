С 1 августа в Мурманской области заработает единая «горячая линия» ЖКХ

Во исполнение поручения врио губернатора Мурманской области с 1 августа на базе областной Госжилинспекции будет организована работа единой «горячей линии» по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

На первом этапе планируется, что пять дней в неделю с гражданами в три смены будут работать операторы. В ночное время будет включён автоответчик, расшифровка записей будет производиться утром каждого рабочего дня. В выходные дни линия будет работать по гибкому графику исходя из возникновения проблемных ситуаций. Режим работы планируется отрегулировать на базе собранной за первые месяцы статистики.

«Горячая линия» ЖКХ должна помочь гражданам понять, как действовать в разных жизненных ситуациях, предоставить все необходимые контактные данные служб и управляющих организаций, а в случае невозможности решения вопроса обычным путём – принять заявку и передать ее ответственной организации с последующим контролем исполнения.

Следующим шагом формирования полноценной системы обратной связи в жилищно-коммунальной сфере станет создание единой службы контроля и надзора в ЖКХ. Служба также формируется на базе ГЖИ, её работа стартует 1 сентября.

Как доложила на оперативном совещании в правительстве Мурманской области руководитель региональной ГЖИ Алёна Кузнецова, все необходимые подготовительные мероприятия проведены, сроки запуска обоих проектов будут выдержаны.

Глава региона поручил в самое ближайшее время провести все необходимые процедуры, чтобы «горячая линия» и Единая служба контроля в ЖКХ заработали вовремя и в полной мере. «Все решения нужно принять сегодня, чтобы в августе, как мы планировали, Жилинспекция, по сути, трансформировалась в мощную службу контроля жилищно-коммунального хозяйства. Принципиально важно, чтобы всё было в срок», – подчеркнул врио губернатора Мурманской области.