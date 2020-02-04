С 1 февраля в школах ЗАТО г. Североморск начался приём заявлений в первые классы

Родителей будущих первоклассников ждут в образовательных учреждениях «по месту жительства».

- В первую очередь в образовательное учреждение принимаются дети, которые имеют регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на той территории, которая закреплена за школой. Приём заявлений о зачислении таких детей начинается 1 февраля и завершается 30 июня, - пояснила начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Юлия Гладских.

Если по каким-то причинам родители не хотят отдавать ребёнка в школу «по месту жительства», они имеют право выбрать другую школу. В таком случае заявление можно будет подать не раньше 1 июля на «свободные места».

Важный момент – договор аренды или социального найма не являются свидетельством о регистрации.

С сегодняшнего дня в Управлении образования администрации муниципалитета начали проводить ежедневный мониторинг наполняемости первых классов. Родителям будущих первоклассников специалисты готовы ответить на все вопросы.