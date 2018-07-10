С 1 июля будем платить за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме со сроком вступления в силу с 1 июля 2018 года утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 1.07.2016 № 106 (в редакции от 22.06.2018 № 154). Эта работа ведётся в соответствии с поручением, данным в постановлении правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Соответственно, в квитанциях за июль появится новая строка. В зависимости от категории жилых помещений и этажности нормативы на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц составят в многоквартирных домах с холодным и горячим водоснабжением от 0,03 до 0,06 куб. метров. Проведенный анализ возможного роста платы составил от 0,05 до 0,24%.

Пример для жителя пятиэтажного многоквартирного дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением. Норматив составит 0,06 кубометров в месяц на один квадратный метр площади общего имущества. Доля площади общего имущества для квартиры составляет, например, 3 квадратных метра, в результате объем отведения сточных вод будет равен 0,18 кубометров воды. Это значение нужно умножить на действующий тариф по водоотведению. Например, для жителей г.Мурманска тариф ГОУП «Мурманскводоканал» с 1.07.2018 составляет 15 рублей 14 копеек. В рассматриваемом случае плата за отведение сточных вод составит 2 рубля 73 копейки.