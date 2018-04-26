С 1 июля этого года в Мурманской области начнутся выплаты нового пособия молодым мамам при рождении первого ребенка

Поддержка материнства и детства – один из приоритетов работы правительства Мурманской области, подчеркнула в ходе ежегодного отчёта в Мурманской областной Думе губернатор Марина Ковтун.



«В 2018 году в России дан старт Десятилетию детства, призванному усилить внимание к вопросам защиты и поддержки материнства и детства. В нашем регионе этим вопросам всегда уделялось повышенное внимание. Только в прошлом году общий объем «детских» расходов составил более 2 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей – средства областного бюджета», – отметила Марина Ковтун.



Во многом благодаря установленным на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки семей с детьми ежегодно растёт число детей, рожденных третьими и последующими. Сегодня в Мурманской области – почти 6 800 многодетных семей.



В 2017 году разработан и принят комплекс дополнительных мер социальной поддержки молодых семей для стимулирования рождения первенцев. Это меры по сохранению здоровья женщин и детей, увеличению возможностей для трудоустройства молодых женщин, меры непосредственной поддержки молодых семей. Среди них – совершенно новое пособие молодым мамам в возрасте до 26 лет при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет – 14 тысяч рублей в месяц. Выплаты этих пособий начнутся с 1 июля текущего года.



«Эти меры наряду с президентскими демографическими инициативами (такими, как ежемесячная федеральная выплата семьям при рождении первого ребенка) должны стать стимулом для пополнения молодых семей», – считает Марина Ковтун.