С 1 июля в Мурманской области изменятся тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский провел заседание Правления по вопросу установления тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам. По итогам заседания принято решение об изменении этих тарифов, теперь они составят: пригородные перевозки – 3,08 руб./пасс. км; междугородные перевозки – 3,81 руб./пасс. км.

Действующие тарифы для пассажиров составляют: пригородные перевозки – 2,80 руб./пасс. км; междугородные перевозки – 3,46 руб./пасс. км.

По результатам экспертизы экономической обоснованности тарифов постановлением регионального комитета по тарифному регулированию от 24.10.2017 №44/2 утверждены предельные (максимальные) тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 2018 год в размере: пригородные перевозки – 4,62 руб./пасс. км; междугородные перевозки – 8,19 руб./пасс. км.

Таким образом, предельные (максимальные) тарифы по пригородным перевозкам превышают установленные на 65%, а по междугородным перевозкам – более чем в 2 раза.

Повышение тарифов на межмуниципальные перевозки является плановым, оно прошло все необходимые общественные согласования.