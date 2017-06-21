С 1 июля в Мурманской области повысятся тарифы на теплоэнергию, однако на квартплате это отразится незначительно

Как сообщает пресс-служба АО «МЭС», например, в Коле платёж для однокомнатной квартиры увеличится примерно на 98 рублей. Таким образом, жители Колы будут оплачивать отопление наравне с мурманчанами. Так как счёт за коммунальную услугу складывается из двух составляющих - тарифа и норматива (либо «средних» показаний теплосчётчика), разница между платежами в населенных пунктах будет минимальна.

В зоне ответственности АО «МЭС» тарифы на теплоэнергию для большинства населенных пунктов не повысятся. Изменений в квитанциях не увидят потребители Мурманска, ЗАТО г.Североморск, г.Гаджиево, г.Полярный, г.Снежногорск, н.п.Оленья Губа, пгт.Молочный, пгт.Мурмаши, пгт.Верхнетуломский, пгт.Кильдинстрой, нп.Шонгуй, нп.Высокий, г.Кандалакша (в том числе – мкр. Нива-3), пгт.Зеленоборский, пгт.Умба, нп.Енский, с.Ловозеро, гп.Ревда (для потребителей, присоединенных к сетям МУП «Водоканал-Ревда»). В большинстве из них стоимость отопления и горячего водоснабжения не менялась с 1 января 2016 года.

Полный перечень муниципальных образований, отапливаемых АО «МЭС», и утверждённые тарифы на тепловую энергию, размещены на сайте комитета по тарифному регулированию Мурманской области и на сайте теплоснабжающей организации.