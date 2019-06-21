С 1 июля вступают в силу требования о раздельном размещении в торговых залах молочной продукции

Постановлением правительства РФ от 28.01.2019 № 50 «О внесении изменения в Правила продажи отдельных видов товаров» установлены требования к раздельному размещению молочной продукции в торговом зале в зависимости от её компонентного состава, что позволит упростить покупателю выбор нужной продукции.

Согласно документа, в торговом зале или другом месте продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Новый порядок продажи начнёт действовать с 1 июля 2019 года.