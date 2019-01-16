С 1 марта подчиненные подразделения военной полиции включены в состав войск военных округов и Северного флота

В соответствии с решением Президента Российской Федерации для повышения эффективности управления региональными и территориальными органами военной полиции в 2019 году подчинённые подразделения будут включены в состав войск военных округов и Северного флота и станут подчиняться соответствующим командующим.

Решение было принято по итогам выполнения задач за пределами Российской Федерации.

«Мы уверены, что оптимизация системы управления органами военной полиции и Военной автомобильной инспекции позволит в том числе снизить уровень аварийности в Вооружённых Силах и сохранить жизнь многим людям» - сказал начальник ВАИ полковник Сергей Постников, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.