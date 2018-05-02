С 1 мая МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

С 1 мая в Мурманской области минимальный размер оплаты труда составляет 25675 рублей для всех – независимо от того, работает гражданин в федеральной бюджетной организации, в областных учреждениях или в негосударственном секторе экономики.

Он формируется из размера прожиточного минимума - 11 163 рублей, который с 1 мая равен МРОТ. Плюс к нему прибавляется северный коэффициент и «полярки». Закон о приравнивании МРОТ и прожиточного минимума был подписал президентом Владимиром Путиным в марте 2018 года.

В Мурманской области, которая относится к территориям Крайнего Севера, МРОТ значительно вырос после решения Конституционного суда, который своим решением закрепил, что северные надбавки не могут прятаться «в теле» МРОТ, а должны начисляться на него сверху.