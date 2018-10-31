С 1 ноября маломерным судам запрещено плавание в акватории морского порта Мурманск

В настоящее время на Кольском Севере проходит период ледостава. В связи с этим, как поясняет начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Мурманской области Виктор Дайнеко, и в соответствии с постановлением правительства Мурманской области для маломерных судов массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно уже закрыта навигация на Кольском заливе, во внутренних и территориальных водах Баренцева моря; на внутренних водных объектах региона, а также на акватории Кандалакшского залива и в прибрежных водах Белого моря.

Для остальных маломерных судов навигация круглогодичная, но с учетом погодных условия. Есть и другие ограничения. Так, в соответствии с приказом Минтранс России от 12 августа 2014 года №222 с завтрашнего дня (первого ноября 2018 года) маломерным, прогулочным, спортивным парусным судам запрещено плавание в акватории морского порта Мурманск.

Судовладельцев маломерного флота просят соблюдать осторожность и не допускать нарушений правил навигации.