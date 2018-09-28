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Мурманская область. Арктика28.09.18 16:54

С 1 октября начинается осенний призыв граждан на военную службу

Сегодня состоялся инструктивно-методический сбор с председателями призывных комиссий муниципальных образований Мурманской области и должностными лицами военного комиссариата, обеспечивающими призыв граждан на военную службу. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин.

Выступая перед участниками сбора, заместитель главы региона отметил, что призывная кампания проведена организованно. На комплектование Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов направлено 780 человек, отвечающих предъявляемым требованиям по состоянию здоровья, уровню образования, полученной военно-учетной специальности, моральным и деловым качествам, что составляет 100% установленного штабом Северного флота задания на призыв и отправку в войска призывников.

«По информации командования Северного флота, по итогам призыва военный комиссариат Мурманской области стабильно показывает хорошие результаты среди военных комиссариатов Российской Федерации, что еще раз говорит о тесном взаимодействии всех участников выполнения этой важной государственной задачи», – подчеркнул Роман Дурягин.

По поручению губернатора Марины Ковтун заместитель главы региона выразил благодарность командованию Северного флота, военному комиссариату, органам местного самоуправления Мурманской области за слаженную совместную работу во время призывной кампании весной 2018 года.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 1 октября начинается осенний призыв граждан на военную службу. Выражаю уверенность, что в юбилейном году 100-летия создания военных комиссариатов, 80-летия образования военного комиссариата Мурманской области и 80-летия Мурманской области мы вместе справимся с заданием, определенным Генеральным штабом, и выполним его в полном объёме», – сказал Роман Дурягин.

 

 

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