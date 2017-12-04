С 1 января 2018 года будет произведено повышение размеров минимальных окладов на 4 процента работникам государственных областных организаций

Согласно постановлению правительства Мурманской области от 14.11.2017 № 547-ПП «О повышении заработной платы работникам государственных областных учреждений в 2018 году» с 1 января 2018 года произведено повышение заработной платы посредством увеличения размеров минимальных окладов на 4 процента работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям (технический, обслуживающий персонал и др.). В сфере образования это коснётся почти 11,4 тысячи работников.

Указанные меры способствуют повышению доходов и позволят минимизировать доплаты до минимальной заработной платы 4 тысячам работников сферы образования.

Средняя заработная плата педагогических работников определяется целевыми показателями в соответствии с указами президента РФ. По итогам 12 месяцев оценочное значение заработной платы педагогических работников школ составит 46,8 тысячи рублей (100,4 процента к средней заработной плате в регионе).