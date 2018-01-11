С 1 января 2018 года изменились учётные номера федеральных трасс

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» напоминает, что согласно постановлению правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» 1 января 2018 года завершился переход на новые учетные номера автомобильных дорог.

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 г. № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров» учётный номер автомобильной дороги включает в себя заглавную букву русского алфавита и (или) арабских цифр, включающих в себя, в том числе через дефис порядковый номер автомобильной дороги: M — для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ; Р — для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры РФ.

Именно поэтому изменения коснулись трассы М-18 «Кола», с нового года это Р-21 «Кола». До 31 декабря 2017 года привычные названия трасс могли употребляться наряду с новыми.

А — для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

В Карелии такими дорогами является А-121 «Сортавала» и А-119 Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола».

Все федеральные дороги Республики Карелия и Мурманской области находятся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кола».

Полный перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения с новыми учетными номерами опубликован на сайте Росавтодора в разделе «Автомобилистам».