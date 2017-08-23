С 1 января 2018 года «наша» рыба и морепродукты будут поставляться только в наши порты

Правительство РФ внесло изменения в порядок доставки уловов водных биологических ресурсов. С 1 января 2018 года рыба и морепродукты, добытые российскими рыбопромысловыми судами при промышленном рыболовстве в Баренцевом, Балтийском, Чёрном морях за пределами внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском море, должны будут доставляться только на территорию России.

Сейчас рыба и морепродукты, выловленные в этих морях, доставляются на территорию России или в находящиеся за пределами России российские рыбоперерабатывающие организации, определяемые Минсельхозом России.

Напомним, в середине прошлого года в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» были внесены изменения, которыми введено понятие «морские воды». При этом к морским водам отнесены внутренние морские воды, территориальное море, континентальный шельф, исключительная экономическая зона России и Каспийское море.

Законом о рыболовстве установлено, что уловы водных биологических ресурсов, добытые при промышленном рыболовстве в морских водах, подлежат доставке в морские порты. А уловы водных биоресурсов, добытые не в морских водах, будут доставляться на территорию, установленную правительством России. Эти нормы вступают в силу с 1 января 2019 года.

В связи с этим правительство конкретизировало, что уловы водных биоресурсов, добытые российскими рыбопромысловыми судами при промышленном рыболовстве в Баренцевом, Балтийском, Чёрном морях за пределами внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском море, подлежат доставке на территорию России.